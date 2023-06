1 In Stuttgart-West ist ein Vespafahrer gestürzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Mittwoch kann ein 42-jähriger Vespa-Fahrer in der Schwabstraße einem E-Rollerfahrer gerade noch ausweichen, kommt aber zu Fall. Der Unbekannte, der vermutlich für einen Lieferdienst arbeitet, hält kurz an, fährt dann aber weiter.









In der Nacht auf Mittwoch hat sich ein E-Rollerfahrer in Stuttgart-West vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein 42 Jahre alter Mann war gegen 0.30 Uhr mit seiner roten Vespa in der Schwabstraße unterwegs, als ihm an der Kreuzung zur Forststraße – zu diesem Zeitung war dort die Ampel ausgeschaltet – der E-Rollerfahrer die Vorfahrt nahm. Der 42-Jährige bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte dabei jedoch. Der Unbekannte sprach kurz mit dem Leichtverletzten, fuhr dann weiter. Es entstand ein Schaden von rund tausend Euro.