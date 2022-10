1 Der Feuersee wird teilweise abgelassen. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Wegen Reinigungsarbeiten wird der Feuersee rund um die Johanneskirche abgefischt und abgelassen. Sichtbar wird dies wohl ab Anfang nächster Woche.















Der Stuttgarter Feuersee wird wegen Reinigungsarbeiten teilweise abgelassen. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit. Da der Feuersee in den vergangenen beiden Jahren im Sommer sehr intensiv besucht wurde, habe sich viel Schmutz am Ufer und im Gewässer angesammelt. Böschung, Wasserfläche und der Seegrund müssten daher gereinigt werden. Dies sei gefahrlos allerdings erst nach Absenken des Wasserspiegels möglich.

Das Ablassen habe bereits vor einigen Tagen begonnen, sagt Marie Kraft, Pressesprecherin der Stadt und fügt hinzu: „Eine wirkliche Veränderung des Wasserspiegels wird man allerdings erst Anfang oder Mitte der kommenden Woche bemerken.“

Am kommenden Samstag wird der See durch den Württembergischen Anglerverein abgefischt. Die im Gewässer heimischen Schildkröten dürfen während der Arbeiten im See verbleiben. Sie sind auch der Grund, warum der See nicht komplett abgelassen wird, so Kraft. Nachdem der See gereinigt wurde, sollen neue Fische eingesetzt werden.