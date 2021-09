1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Stuttgart-West setzen Unbekannte ein Fahrzeug in Brand. Die Polizei ermittelt jetzt auf Hochtouren – und bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag an der Claudiusstraße in Stuttgart-West ein Auto in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei zündeten die Täter kurz vor 2 Uhr einen Smart an, der auf dem Hinterhof eines Wohngebäudes geparkt war.

Ein Anwohner bemerkte eine starke Rauchentwicklung und rief den Notruf. Alarmierten Polizeibeamten gelang es daraufhin, das Auto mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 2000 Euro.

Zu den Hintergründen der Tat hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden.