Am Mittwochmorgen hat die Polizei einen 22-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten beim Durchsuchen seiner Wohnung in Stuttgart-West 14 mutmaßlich gefälschte 50 Euro-Scheine sowie circa 30 Gramm Haschisch fest.

Der 22-Jährige steht im Verdacht, in mindestens zwei Fällen – einmal in einer Tankstelle und einmal in einem Supermarkt – mit gefälschten 50 Euro-Scheinen bezahlt zu haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des jungen Mannes. Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.