Stuttgart-West: 20-Jährige streift Auto und begeht Fahrerflucht

1 Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Halter des geparkten, beschädigten Autos. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 20-jährige Frau bleibt am Donnerstagabend an einem geparkten Auto im Stuttgarter Westen hängen und fährt weiter, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei sucht nach dem beschädigten Auto – und nach Zeugen.











Am Donnerstagabend soll eine mutmaßlich 20 Jahre alte Audi-Fahrerin in der Silberburgstraße in Stuttgart-West ein geparktes Auto gestreift haben und dann weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 65 Jahre alter Zeuge gegen 19.50 Uhr beobachtet haben, wie eine Frau die Silberburgstraße in Richtung Rosenbergstraße entlangfuhr und auf Höhe der Hausnummer 97 ein geparktes Fahrzeug streifte. Anschließend soll die Frau ausgestiegen sein, sich das geparkte Auto angeschaut haben und dann weitergefahren sein.