3 Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zum Löwenmarkt nach Weilimdorf aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein einem Wohn- und Geschäftshaus am Löwenmarkt in Stuttgart-Weilimdorf ist am Mittwochnachmittag aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Drei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, darunter zwei Kleinkinder.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge das Feuer gegen 13.45 Uhr entdeckt und rief die Polizei. Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Zwei Kinder im Alter von einem und zwei Jahren sowie eine 50 Jahre alte Frau, die möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatten, kamen vorsorglich in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge brach der Brand im 2. Obergeschoss aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, der Schaden kann noch nicht beziffert werden.