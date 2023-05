Exhibitionist verschanzt sich in Wohnung

5 Polizei und Feuerwehr waren im Hausenring im Einsatz. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Weil sich ein 53-Jähriger vor einer Paketzustellerin entblößt, rückt die Polizei aus. Als die Beamten die Wohnung des Mannes erreichen, verschanzt sich dieser.









Am Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Exhibitionisten in Stuttgart-Weilimdorf vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt, sodass die Beamten nach einer Drohung des 53-Jährigen die Tür eintreten mussten.