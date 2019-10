1 Die Polizei sucht Zeugen zu den Einbrüchen in Weilimdorf. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Mindestens 18 Gartenhäuser haben Unbekannte am Wochenende in Weilimdorf aufgebrochen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Stuttgart-Weilimdorf - Bislang Unbekannte sind am Wochenende in mindestens 18 Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Solitudestraße in Weilimdorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag an den Gartenhäusern die Vorhängeschlösser beziehungsweise die Türen auf. Die Polizei wurde alarmiert und stellte 18 aufgebrochene Häuschen fest. Was die Unbekannten gestohlen haben, ist noch unklar.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-3800 um Zeugenhinweise.

