1 Seit 2020 spielt Julia Schaefer für den TSV Georgii Allianz in der dritten Liga. Foto: Günter Bergmann

Die ehemalige Bundesliga- und Nationalspielerin Julia Schaefer trägt viel Verantwortung beim Volleyball-Drittligisten TSV Georgii Allianz – und hat spezielle Rituale. Doch wie lange bleibt sie noch?











Zuschauer, die am Samstag schon frühzeitig in der Hegelhalle waren und die Drittliga-Volleyballerinnen des TSV Georgii Allianz Stuttgart beim Aufwärmen beobachteten, haben die Kapitänin Julia Schaefer im letzten Paar der Aufstellungsreihe gesehen. Das ist kein Zufall, sondern ein Tick der 27-Jährigen. „Meine Mitspielerinnen kennen meine Macken“, sagt sie. Das Warm-up-Programm bestreitet sie dabei stets mit ihrer Kollegin Nadia Jäckle. Routinen und Rituale gehören für die ehemalige Bundesligaspielerin ebenso dazu wie die richtige Reihenfolge beim Packen ihrer Sporttasche. Zuerst kommen Knieschoner und Schuhe hinein, ganz am Ende Getränke und die Musikbox. „Ich habe einen kleinen inneren Monk“, erklärt Schaefer ihren Drang zur Ordnung und Struktur, wie ihn der Hauptcharakter Adrian Monk in der gleichnamigen TV-Serie hat.