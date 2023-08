Unbekannter Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer fährt am Montagabend in Stuttgart-Vaihingen einen 59-jährigen Fußgänger an und flüchtet anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.









Die Polizei ist nach einer Unfallflucht in Stuttgart-Vaihingen am Montagabend auf der Suche nach Zeugen. Laut Angaben der Beamten überquerte ein 59-Jähriger gegen 21.15 Uhr die Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 11, als ihn ein Auto, das die Hauptstraße in Richtung Möhringer Landstraße entlang fuhr, erfasste.