9 Beim griechischen Sommerfest ließen sich die Anwesenden zum gemeinsamen Tanzen mitreißen. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Eine kleine Reise an die Ägäis hat für die Gäste des griechischen Sommerfestes in Stuttgart-Vaihingen stattgefunden. Die schönsten Bilder vom Wochenende finden Sie hier.









Ein Gefühl von Urlaub bei uns in der Stadt: Das griechische Sommerfest hat am Samstag in Stuttgart-Vaihingen an der Schwaben Galerie stattgefunden – und einige Zuschauer zu Tanz und mediterranem Essen angelockt. Den Start machte der Künstler Petros Pantazis mit einem Auftritt am Freitag um 18 Uhr.