1 Nach den Rolltreppen werden jetzt an der S-Bahn-Station Universität die Aufzüge erneuert. Foto: Andreas Rosar

Die neuen Aufzüge versprechen mehr Komfort. Die Arbeiten haben inzwischen begonnen, es müssen Umwege in Kauf genommen werden.









Die Deutsche Bahn (DB) tauscht an der Haltestelle Stuttgart-Universität die Aufzüge. Die Arbeiten haben inzwischen begonnen und werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Wer auf die Aufzüge angewiesen ist, muss in dieser Zeit allerdings Umwege in Kauf nehmen. Jetzt haben zunächst die Arbeiten in Richtung Hauptbahnhof begonnen. Es wird empfohlen, bis zur Schwabstraße zu fahren und dort in den Zug der Gegenrichtung zurück zur Haltestelle Universität umzusteigen. Bei den Arbeiten Richtung Vaihingen wäre dann die Haltestelle Österfeld der Umsteigepunkt. Weitere Hilfen gibt die DB-Mobilitätsservice-Zentrale.