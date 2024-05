1 Bis zum frühen Abend blieb laut Polizei bei der Eritrea-Veranstaltung in Vaihingen alles unauffällig. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart - Eine Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart-Vaihingen ist vorerst friedlich verlaufen. Eritreer, die als regimetreu gelten, feierten am Samstag in Stuttgart wie anderorts 33 Jahre Unabhängigkeit. Nach den Ausschreitungen im vergangenen September war die Polizei vor Ort und kontrollierte vorab, ob Gegner der Veranstaltung anreisen würden. Zu der Veranstaltung, die am frühen Nachmittag begann und bis zum späten Abend dauern sollte, waren nach Schätzung der Polizei einige hundert Teilnehmer angereist. Bis zum frühen Abend blieb alles unauffällig. Die Polizei meldete zunächst „keine Vorkommnisse“.