Stuttgart-Vaihingen Dealer zweimal in einer Woche verhaftet

Von red/aks 23. März 2018 - 14:57 Uhr

Der 50-jährige Drogendealer kam am Freitag vor Gericht. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Besonders einsichtig scheint er nicht zu sein: Die Stuttgarter Polizei hat einen Dealer zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wegen Drogenhandels verhaftet.

Stuttgart - Polizisten haben am Donnerstag einen 50 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer in Stuttgart-Vaihingen festgenommen. Bereits am Montag wurde derselbe Mann schon einmal wegen Drogenhandels verhaftet. Der Haftbefehl gegen ihn war gegen Auflagen ausgesetzt worden.

Die Polizisten beobachteten den Dealer, wie er in der Stuttgarter Innenstadt offenbar ein Drogengeschäft mit zwei 35 und 39 Jahre alten Männern vereinbarte und mit ihnen nach Vaihingen fuhr. Während die beiden Kunden an der Büsnauer Straße warteten, ging der 50-Jährige davon.

Dealer schickt Komplizin

Kurz darauf kam eine 51-jährige Frau zu den beiden Wartenden und verkaufte ihnen offenbar Drogen. Sowohl die 51-Jährige, als auch die beiden 35 und 39 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Frau hatte mutmaßliches Dealergeld bei sich, bei dem 39-Jährigen wurde eine geringe Menge Kokain und Heroin gefunden.

Am Ende führte die Spur zu dem 50-jährigen Drogendealer, der bereits am Montag schon einmal verhaftet worden war. Polizisten nahmen den Mann in seiner Wohnung fest und fanden dort mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie weiteres Rauschgift.

Der 50-Jährige kam am Freitag vor Gericht. Seine 51-jährige Komplizin, die verdächtigt wird, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein, sowie die 35 und 39 Jahre alten Männer, wurden nach der vorläufigen Verhaftung wieder freigelassen.