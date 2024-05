1 Ein Kleinbagger wie er in Stuttgart-Vaihingen gesehen wurde. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki

An einer Baustelle am Vaihinger Bahnhof wurde ein Kleinbagger mit der Aufschrift „Klagt nicht, kämpft!“ gesichtet. Der Spruch wird rechtsextremen Kreisen zugeordnet. Wie reagiert das Bauunternehmen, dem der Bagger gehört?











In der vergangenen Woche wurde ein Kleinbagger des baden-württembergischen Bauunternehmens Leonhard Weiss am Bahnhof in Vaihingen mit einem Aufkleber in Fraktur-Schrift gesichtet. Dieser besagt „Klagt nicht, kämpft!“ Der ehemaliger Pressesprecher der CDU Baden-Württemberg, Tobias Bringmann, hatte am vergangenen Dienstag ein Foto des Baufahrzeugs auf X (vormals Twitter) gepostet.