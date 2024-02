1 Der Hund wurde als Kampfhund beschrieben. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Bernd Thissen

Eine Frau und ihr Golden Retriever wurden am Mittwoch beim Spaziergang in Untertürkheim von einem anderen Hund angegriffen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.











Link kopiert



Eine 54 Jahre alte Frau beim Spaziergang mit ihrem Golden Retriever in Untertürkheim von einem anderen Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am Mittwoch ereignet.