Alkoholisierter 28-Jähriger fährt in Gleisbett

Am Samstagabend kommt ein 28-Jähriger in Stuttgart-Untertürkheim von der Fahrbahn ab und gerät ins Gleisbett. Der Fahrer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss.















Stuttgart-Untertürkheim - Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung ist ein 28-Jähriger am Samstagabend in Stuttgart-Untertürkheim mit seinem Ford Transit in das Gleisbett der SSB gefahren.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 28-Jährige gegen 22.55 Uhr vom Bruckwiesenweg nach links in die Inselstraße abbiegen. Hierbei kam er vermutlich infolge Alkoholkonsums zu weit nach links und fuhr in das Gleisbett. Beim Versuch aus dem Gleisbett herauszufahren, fuhr er sich fest, weshalb das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Am Gleisbett entstand offenbar kein Sachschaden, der Schaden am Kleintransporter kann noch nicht beziffert werden. Der Stadtbahnverkehr war während der Bergungsmaßnahmen für rund eine Stunde beeinträchtigt.