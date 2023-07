1 Der Notarzt vor Ort konnte den Mann nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein 52-Jähriger stirbt infolge eines Arbeitsunfalls in Stuttgart-Untertürkheim. Auch der Rettungsdienst kann nichts mehr für ihn tun.









Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag in einem Werksgelände an der Mercedesstraße in Stuttgart-Untertürkheim hat ein 52 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 52-Jährige gegen 10 Uhr eine sogenannte Absetzmulde – einem Schuttcontainer – auf einen Transporter laden.