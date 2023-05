1 Die Feuerwehr ist in Obertürkheim und Uhlbach mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: Feuerwehr /Stuttgart

In Obertürkheim und Uhlbach gehen am Mittwochmorgen mehrere Notrufe ein. Gemeldet wird ein unklarer Geruch. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Feuerwehr Stuttgart ist am Mittwochmorgen in den Stadtteilen Obertürkheim und Uhlbach und im Hafengebiet mit rund 40 Kräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Grund dafür ist ein unklarer Geruch, der gegen 7.30 Uhr zuerst im Gebiet der Hafenbahnstraße gemeldet wurde. Anschließend seien in den betroffenen Stadtteilen immer mehr Notrufe eingegangen, so Feuerwehr-Sprecher Daniel Anand gegenüber unserer Redaktion.