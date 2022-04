5 Die Loks im Stuttgarter Höhenpark fahren wieder. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

An Ostern ist ein vielfältiges Programm in Stuttgart und der Region geboten. Eine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Tazzelwurm am Killesberg

Trotz Energiesparmaßnahmen, am Killesberg werden Tazzelwurm und Co. in Kürze wieder ihre Rauchzeichen steigen lassen. Geplanter Saisonstart ist am Karfreitag, 15. April 2022. Nach zweijähriger Corona-Pause sind in diesem Jahr auch wieder Veranstaltungen geplant. Der Fahrbetrieb am Karfreitag mit den beiden Dampflokomotiven Santa Maria und Tazzelwurm geht von 10.30 bis 17.30 Uhr, Abfahrten halbstündlich. Am Karsamstag kommen die Dieselloks Blitzschwoab und Schwoabapfeil von 10.30 bis 17.30 Uhr zum Zug. Zwischen 12.30 bis 13.30 machen die Loks eine Verschnaufpause. Am Ostersonntag startet der „Häsle-Express“ bereits um 9.15 Uhr mit dem Dampflok-Duo Santa Maria und Tazzelwurm am Kleinbahnhof, um die großen und kleinen Fahrgäste zu im Park versteckten Osternestern zu bringen. Dieser Zug ist allerdings schon ausgebucht. Von 10.30 Uhr beginnt dann wieder der Regelbetrieb, der auch am Ostermontag läuft. Den Killesberg-Park erreicht man mit der Stadtbahnlinie U5 oder den Buslinien 43, 44, 50, 57. Sämtliche Fahrpläne und weitere Infos gibt es auf: https://www.ssb-ag.de/erleben/killesbergbahn/

Museen in Stuttgart

Montags haben Museen für gewöhnlich geschlossen. Nicht so am Ostermontag, bei nicht so tollem Wetter könnte man beim Stadtmuseum in der Konrad-Adenauer-Straße 2 einen Besuch abstatten, oder dem Museum am Löwentor und dem Museum Schloss Rosenstein, wo gerade die große Landesausstellung „Anthropozän – Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft?“ läuft. Geöffnet hat am Ostermontag auch das Linden Museum Stuttgart am Hegelplatz. Das Porsche Museum in Zuffenhausen hat Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag auf. Ebenso das Mercedes-Benz-Museum. Im Jungen Schloss gibt es wie vielerorts ein Osterprogramm.

Familienrallye im Schloss

An Ostersamstag und am Ostersonntag zwischen 11 und 16 Uhr kann man das Gelände rund um das Schloss Solitude entdecken. Es gibt eine Ostereiersuche mit Rätseln an verschiedenen Orten. Die Gäste erkunden das Areal dabei auf eigene Faust. Wer am Ende alle Eier gefunden hat, erhält an der Schlosskasse einen Finderlohn. Die Rallye dauert etwa 45 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Am Osterwochenende öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten die Türen der Kapelle im Kavaliersbau. Bei dem Rundgang erfahren die Gäste alles über die Nutzungsgeschichte dieses besonderen Sakralbaus. Dazu gehört auch das Deckengemälde von Nicolas Guibal. Die Führungen starten am 16. und 17. April jeweils um 12, 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 07 11 / 3 51 47 72 oder via info@schloss-solitude.de ist erforderlich.

Besuch in Jerusalem

In den Gewächshäusern der ehemaligen Gärtnerei Munder, Masurenstraße 31, in Sommerrain wird die christliche Ostergeschichte wieder lebendig. Die Kulisse des alten Jerusalem lädt dazu ein, in die Ereignisse vor 2000 Jahren einzutauchen. Tickets über https://www.ostergarten-stuttgart.de/tickets/.

Frühjahrsblüher

Nach 20 Jahren Pizza und Pasta wird die Küche im Restaurant des Literaturhauses, Breitscheidstraße 4, saniert. Bis Ende Juni bleibt das Restaurant geschlossen, um ab Juli mit neuem Pächter und unter dem Namen „Roberts“ seine Türen wieder zu öffnen. In der Zwischenzeit bringen wir die Baustelle zum Blühen: Mit einem Blumen-Pop-Up und Gartencafé laden wir Sie zu literarischen Pflanzenstudien ein: Entdecken Sie die Frühjahrsblüher der Literatur – in Lesungen, Gesprächen und auf Büchertischen. In Szene gesetzt und mit allerlei Blüten und Blättern geschmückt, zum Verkauf für Ihren Balkon oder Garten, wird der PopUp von der Bioland Gärtnerei Umbach (www.gaertnerei-umbach.de). Miriam Köpf präsentiert Grünes für das Büro (www.phyllis.de) und Patrick Staehle (www.clochette-chateau.fr) lässt uns seinen biodynamischen Wein kosten.

Karfreitagskonzert

Die Stuttgarter Kantorei spielt Bachs h-Moll-Messe am Freitag um 19 Uhr in der Stiftskirche.

Ostern im Club

Endlich wieder Clubbing! Wenn Leif Müller, Robin Seitter, Roman Antonov und Mara Sander bei „Easter Wax“ das Climax bespielen, gibt es im Club noch allerlei Überraschungen zu finden – als Vorgeschmack auf Ostern, sozusagen. Am Karfreitag von 23 Uhr an im Climax Institutes, Calwer Straße 25.

Osterfrühstück auf dem Neckar

Der Neckar-Käpt’n lädt über Ostern zu einer kulinarischen Flussreise am Karsamstag und am Ostersonntag (jeweils 10.15 Uhr). Es gibt ein Osterfrühstücksbuffet während einer Fahrt auf dem Neckar. Die Kosten betragen 49 Euro.

Streuobstblütenfest

Ein Familienprogramm mit Imkern, regionalen Händlern und Führungen gibt es am

Karsamstag von 11 bis 18 Uhr auf dem Waldeckhof in Göppingen.

Ostern in der Kunst

Der Film „Exhibition on Screen: Ostern in der Kunst“ ist am Ostersonntag, 11 Uhr, im Kino Orfeo, Butterstraße 1, in Fellbach zu sehen. Die Dokumentation untersucht die Darstellung der Ostergeschichte in der Kunst - von der frühchristlichen Zeit bis in die Gegenwart

Frühlingssterne über Stuttgart

Was am Frühlingshimmel über Stuttgart zu sehen ist und wie man sich in dem Sternengewirr zurechtfindet, kann man am Ostersonntag, 16:30 Uhr, im Planetarium sehen.

Singen für alle

Patrick Bopp führt als musikalischer Leiter durch das Osterspecial am Montag,

19:30 Uhr, in der Martinskirche, Stiftstraße 4, in Sindelfingen. Es sind alle willkommen, wirklich alle: diejenigen die gerne und viel singen und jene, die zumindest von sich behaupten, gar nicht singen zu können.

Frühlingsfilzen

Zusammen kreativ sein und die Technik des Nassfilzens erlernen: Aus flauschigen Wollvliesen entstehen im Haus der Familie, Elwertstraße 4, am Donnerstag 14 bis 18 Uhr gemeinsam bunte Kunstwerke. Mit Hilfe von warmem Wasser und Seife fertigen wir in diesem Kurs fröhliche Hasen, Hühner oder wilde Schafe nach euren Ideen. Wir gestalten die Ohren, Arme und Gesichter mit der Nadel. Nach dem Nassfilzen sind die lustigen Gesellen zum Spielen bereit. Materialkosten von 9,50 Euro sind in der Kursgebühr von 34,50 Euro pro Eltern-Kind-Paar, 12,50 Euro weitere Kinder enthalten.

Ostern in Beuren

Im Freilichtmuseum Beuren gibt es über Ostern ein vielfältiges Programm. Es gibt etwa eine Zuckerbäckerei und eine Ostereiersuche über Steckenpferde bauen bis zum Stofftiere filzen und Fütterungen der Tiere.