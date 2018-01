Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von dja 12. Januar 2018 - 11:02 Uhr

Am Wochenende wird es immer wieder neblig. Foto: dpa

Wenn sich am Wochenende in Stuttgart und der Region zur Abwechslung mal die Sonne zeigt, sollten Sie diese Zeit unbedingt nutzen. Denn viele Sonnenstrahlen wird es vermutlich nicht geben.

Stuttgart - So trüb, wie der Freitag vielerorts begonnen hat, wird es vermutlich auch das ganze Wochenende bleiben: Viele Wolken, dichter Nebel, die Chance auf Sonne gering. „Am Freitag bleibt es den ganzen Tag bewölkt“, sagt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Höchsttemperatur wird sechs Grad Celsius betragen.

Auch in der Nacht auf Samstag bleibt es bewölkt. Immerhin liegen die Höchstwerte mit einem Grad noch über dem Gefrierpunkt. Doch auch das Wochenende startet neblig-trüb. „Es könnte am Nachmittag eventuell mal auflockern“, sagt der Wetterexperte. Die gute Nachricht: Es soll zumindest trocken bleiben bei Temperaturen von bis zu fünf Grad.

In der Nacht auf Sonntag bleibt es bedeckt und auch Hochnebel macht sich weiterhin breit. Mit Tiefsttemperaturen von minus zwei Grad wird es in der Nacht frostig. „Der Tag wird wieder neblig beginnen, aber im Tagesverlauf wird sich dann die Sonne durchsetzen“, so der Meteorologe. Das Thermometer klettert dabei auf bis zu vier Grad.

Die Nacht auf Montag wird mit minus vier Grad wieder empfindlich kalt. Die neue Woche startet zwar mit etwas milderen Temperaturen von bis zu acht Grad, allerdings macht der Wetterexperte sonst wenig Hoffnung auf Sonne: „Es bleibt nass-kalt, windig und wechselhaft.“