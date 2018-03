Stuttgart und die Region Signalstörung verursacht Chaos im Feierabendverkehr

Von red 07. März 2018 - 19:32 Uhr

Viele Pendler mussten sich bei ihrem Heimweg aus Stuttgart gedulden (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Für viele Bahn-Pendler wurde der Weg in den wohlverdienten Feierabend zur echten Nervenprobe: Wegen einer Signalstörung in Stuttgart kam es zu massiven Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn.

Stuttgart - Am Mittwoch kam es in Stuttgart aufgrund einer Störung auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Bad Cannstatt sowie den hierdurch entstandenen Rückstau zu massiven Verspätungen im Feierabendverkehr. Einige Züge mussten zwischenzeitlich sogar ausfallen. An den Anzeigetafeln der S-Bahnsteige wurde auf „massive Verspätungen und Zugausfälle“ hingewiesen.

„Aufgrund der engen Taktung zu dieser Uhrzeit mussten viele Reisende lange auf ihre Verbindung warten“, so eine Sprecherin der Bahn. „Gegen 18 Uhr konnte die Störung in Stuttgart behoben werden, so dass die Züge peu à peu wieder fahrplanmäßig verkehren konnten.“ Betroffen waren alle S-Bahnlinien der Stadt.

Konkret habe es sich bei der Störung um einen temporären Defekt an den Signalanlagen gehandelt. „Diese massiven Auswirkungen erklären sich dadurch, dass die Weichen stadtauswärts betroffen waren.“ So habe es am späten Nachmittag insbesondere zahlreiche Pendler getroffen, die nach dem Feierabend aus Stuttgart abreisen wollten.