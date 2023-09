1 Am Samstag kam es bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart zu Ausschreitungen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Die Ermittlungen zu den Ausschreitungen am Römerkastell sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch plant der Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart eine weitere Veranstaltung – die Details.











Trotz der massiven Ausschreitungen am Wochenende soll am kommenden Samstag eine weitere Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart stattfinden. „Es geht auch um die Frage, ob eine Gewalttat das Sagen haben darf“, sagte Johannes Russom vom Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart am Montag der dpa.