Auf dem Parkplatz vor dem Stadion in Sinsheim standen, schön aufgereiht, etliche hubraumstarke US-Boliden. Sie waren Teil der Show, mit der die Fans auf den Saisonstart in der European League of Football (ELF) eingestimmt werden sollten. Das kam gut an, für die Atmosphäre wäre das Beiprogramm allerdings gar nicht nötig gewesen. Denn in der Arena gab das neu formierte Team von Stuttgart Surge gegen die Munich Ravens derart Gas, dass der Funken sofort übersprang. „Ich bin stolz auf meine Jungs“, sagte Cheftrainer Jordan Neuman nach dem ungefährdeten 27:5-Erfolg, „allerdings war es nur ein Spiel. Die Saison ist lang, wir haben noch viel Arbeit vor uns.“