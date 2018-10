Stuttgart-Süd Wohnsitzlose Frau von Unbekanntem vergewaltigt

Eine 49 Jahre alte, wohnsitzlose Frau ist am Donnerstagmorgen von einem Unbekannten in eine Wohnung in Stuttgart gebracht worden. Dort soll der Mann die Frau vergewaltigt haben.

Stuttgart - Eine 49 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmorgen in einer Wohnung von einem Unbekannten offenbar vergewaltigt worden. Nach Informationen der Polizei hielt sich die wohnsitzlose Frau gegen 5 Uhr in einer Unterführung im Bereich Marienplatz in Stuttgart-Süd auf, als der unbekannte Mann sie ansprach und ihr etwas zu trinken gab. Er bot der frierenden Frau an, sie zur Polizei zu bringen, ging mit ihr aber in eine Wohnung und vergewaltigte sie dort.

Anschließend brachte er die 49-Jährige zurück in die Hauptstätter Straße und verschwand in unbekannte Richtung. Aufgrund ihrer Schmerzen ging die Frau einige Stunden später in ein Krankenhaus, das dortige Personal alarmierte die Polizei.

Nach Angaben der Frau ist der Täter circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat dunkles, kurzes Haar sowie braune Augen. Er hat helle Haut, eine krumme Nase und trug eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Jacke mit einer goldenen Applikation auf dem linken Ärmel sowie schwarze Schuhe. Der Täter nannte sich Antonio. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.