Versuchter Raub nach Unfall in Stuttgart-Süd

Ein 16-jähriger Radfahrer kollidiert am Sonntag am Marienplatz mit einem zehn Jahre alten Jungen. Dessen Vater sowie zwei weitere Männer fordern von dem 16-Jährigen Bargeld – oder sein Fahrrad.











Drei Männer im Alter von 27, 24 und 18 Jahren sollen am Sonntagnachmittag am Marienplatz in Stuttgart-Süd versucht haben, das Fahrrad eines 16-Jährigen zu rauben. Der Tat vorausgegangen war offenbar ein Zusammenstoß zwischen dem 16-Jährigen und dem zehn Jahre alten Sohn des 27-Jährigen.