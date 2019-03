1 Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu zwei Exhibitionisten in Stuttgart machen können (Symbolbild). Foto: dpa

Die Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen, die sich am Bopser und in Dürrlewang beim Anblick von Passantinnen selbst befriedigt haben sollen. Die Frauen beschrieben die Männer.

Stuttgart - Zwei Unbekannte haben am Dienstag Frauen in der Bopseranlage (Stuttgart-Süd) und dem Gewann Dürrlewangäcker (Stuttgart-Möhringen) sexuell belästigt. In beiden Fällen gelang es der Polizei nicht, die Tatverdächtigen zu ermitteln. Deshalb suchen die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Männern geben können.

Männer belästigen Frauen

In der Bopseranlage soll ein unbekannter Mann gegen 13.15 Uhr eine 19 Jahre alten Frau angesehen und dabei onaniert haben. Der Unbekannte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und sehr groß sein. Die Frau sagte der Polizei, dass der Tatverdächtige blonde kurze Haare hatte und eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und einen blauen Pulli oder ein T-Shirt trug.

Im Gewann Dürrlewangäcker soll sich ein ähnlicher Vorfall zugetragen haben. Laut Polizeibericht fuhr ein unbekannter Mann gegen 14.30 Uhr mit einem blauen Damenfahrrad an einer 47 Jahre alten Spaziergängerin vorbei. Schließlich soll er das Fahrrad gestoppt und sich auf eine Parkbank gesetzt haben. Als die Frau an ihm vorbei lief, holte er offenbar sein Geschlechtsteil aus der Hose, fasste sich an und sah die Frau dabei an. Er soll etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Außerdem soll er dunkelhäutig gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Er trug eine Jeanshose und dunkle Oberbekleidung.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Beide Männer konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.