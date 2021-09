1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Kam es am Wochenende in Stuttgart-Süd zu einer Vergewaltigung? Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen eines Vorfalls in der Nacht zu Samstag.















Link kopiert

Stuttgart - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem ein junger Mann in der Nacht zu Samstag in einem Hinterhof an der Tübinger Straße/Kolbstraße eine 16 Jahre alte Jugendliche vergewaltigt haben soll. Nachdem sie sich zuvor mit Freunden im Bereich des Stuttgarter Marienplatzes getroffen hatte, soll sich die 16-Jährige demnach gegen Mitternacht mit dem mutmaßlichen Täter in den Hinterhof begeben haben.

Nach anfänglichem Einverständnis soll er jedoch zunehmend aufdringlich geworden sein und sie anschließend vergewaltigt haben, ehe es ihr schließlich gelang zu flüchten. Am Montagabend erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Der Täter soll etwa 17 Jahre alt sein, dunkle Augen und dunkle Haare sowie einen Schnauzbart gehabt haben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.