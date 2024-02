Mutmaßliche Drogenhändler am Marienplatz festgenommen

1 Die Verdächtigen hatten Methamphetamin bei sich, besser bekannt als Crystal Meth. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Polizei einen 34 Jahre alten Mann und eine 45-jährige Frau im Stuttgarter Süden fest, weil sie mit Crystal Meth gehandelt haben sollen.











Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag einen 34 Jahre alten Mann und eine 45-jährige Frau am Marienplatz in Stuttgart-Süd festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen hatten Methamphetamin bei sich und stehen im Verdacht damit gehandelt zu haben.