Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Büro in Stuttgart-Süd eingestiegen und haben Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Süd - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Büro in der Böblinger Straße im Stuttgarter Süden eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, die Eingangstür der Büroräumlichkeiten auf, durchsuchten diese und öffneten einen Metallschrank. Dort stahlen sie Bargeld im Wert von mehr als Hundert Euro aus einer Geldkassette. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3300 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

