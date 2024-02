Stuttgart-Süd: Einbrecher machen teils reiche Beute – Zeugen gesucht

1 Die Täter kamen beides Mal über die Terassentüren ins Innere der Wohnungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

Am Sonntag oder am Montag sind Unbekannte in Wohnungen an der Wernhaldenstraße und an der Reinhold-Nägele-Straße in Stuttgart-Süd eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter an der Wernhaldenstraße die Terrassentür zwischen Sonntagabend, 18.10 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, auf und durchwühlten die Räume der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro.