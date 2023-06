1 Fast alle Stadtbahn-Linien waren von der Störung am Dienstagnachmittag betroffen (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Dienstagnachmittag ist es zu einer Betriebsstörung bei den Stadtbahnen in Stuttgart gekommen. Nahezu alle Linien waren davon betroffen, es kam zu Ausfällen und Verspätungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Stadtbahnverkehr in Stuttgart ist ins Stocken geraten: Eine Betriebsstörung sorgte am Dienstagnachmittag rund eine Stunde lang für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen bei nahezu allen Stadtbahnlinien in der Landeshauptstadt.