Stuttgart-Stammheim: Mutmaßlicher Dealer festgenommen – etliche gestohlene Fahrräder entdeckt

1 Gegen den 47-jährigen Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Dominik Kindermann via www.imago-images.de

Die Polizei findet bei der Kontrolle eines Fahrzeugs, in dem sich ein Mann und eine Frau befinden, Rauschgift und mutmaßliches Dealergeld. Etliche vermutlich gestohlene Fahrräder kommen schließlich bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen zutage.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Freitag einen Mann und eine Frau festgenommen, die im Verdacht stehen mit Rauschgift gehandelt zu haben. Wie die Beamten berichten, kontrollierten sie gegen 11 Uhr an der Asperger Straße in Stammheim einen Ford, in welchem sich der 47-Jährige und die 36-Jährige befanden.