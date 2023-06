12 Am Schlossplatz wurden bei sommerlichen Temperaturen die Picknick-Decken ausgebreitet. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Stuttgarter City ist bei Temperaturen um die 28 Grad rappelvoll. Das Wochenende lädt zum Schlendern, Eis essen und Shoppen ein. Wir haben die Bilder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fast die gesamte Woche strahlte in Stuttgart die Sonne, lediglich an Fronleichnam brachte ein Gewitter stellenweise jede Menge Wasser. Die Stuttgarter Feuerwehr musste mehrfach ausrücken, unter anderem in der Klett-Passage stand das Wasser und drang in zwei Ladengeschäfte ein. Seit Freitag ist der Sommer vollends zurück, Temperaturen um die 28 Grad locken seitdem viele Menschen ins Freie.