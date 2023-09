1 Am Schattenring wird noch gebaut – die B 14-Tunnel in Richtung Innenstadt sind aber von Dienstag an wieder offen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ferienzeit ist auch im Baustellenzeit. Der verkehrsärmere Sommer wird traditionell genutzt, um wichtige Straßenbaumaßnahmen umzusetzen. Das ist auch in Stuttgart der Fall. Denn immerhin an 1000 Baustellen wird jeden Tag in der Landeshauptstadt gearbeitet. Seien es Brückensanierungen, die Erneuerung von Gleisen und Haltestellen oder eine einfache Fahrbahneinengung wegen Kanalarbeiten oder einem neuen Asphalt. Daher wird gerne auf die verkehrsärmere Zeit zurückgegriffen, wenn weniger Pendler täglich in den Stuttgarter Talkessel ein- und ausfahren.