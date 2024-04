Seniorinnen stürzen in Linienbus – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Seniorinnen wollen an einer Haltestelle in Sillenbuch aus dem Bus steigen, doch die Türen sind schon zu und der Busfahrer fährt los. Dabei stürzen die beiden Frauen und verletzen sich. Die Polizei sucht Zeugen.











