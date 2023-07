1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Unbekannte haben am Mittwochabend nach Angaben der Polizei einen in der Fridinger Straße in Stuttgart-Sillenbuch geparkten Skoda Rapid gestohlen. Die 73- jährige Besitzerin stellte das Fahrzeug laut Polizeibericht gegen 18 Uhr auf Höhe der Hausnummern 14 bis 22 ab. Als sie gegen 22 Uhr zurückkehrte, war der weiße Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen S-PY 465 demnach weg.