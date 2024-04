Einfamilienhaus gerät in Brand – Polizei ermittelt

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Nacht löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Anna Ross

In der Nacht zum Dienstag ist in einem Einfamilienhaus in Heumaden ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt.











