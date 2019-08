1 Bei einer Fahrscheinkontrolle wurde eine 51-Jährige in Stuttgart angegriffen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Als eine 51-jährige Fahrscheinprüferin einen 20-Jährigen kontrolliert, schlägt dieser unvermittelt zu.

Stuttgart - Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer soll in einer Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Killesberg eine Fahrausweisprüferin angegriffen haben. Der 20-Jährige habe der 51 Jahre alten Frau in den Bauch geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Alarmierte Polizisten nahmen den Mann am Samstagmittag an der U-Haltestelle Hauptbahnhof fest. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

