1 Startschuss zum Stadtradeln: Bürgermeister Pätzold tritt in die Pedale. Foto: Lg//Piechowski

Seit Montag nimmt Stuttgart an der weltweiten Aktion Stadtradeln teil und will mindestens eine Million Fahrradkilometer sammeln.















In Sachen Radwegeausbau hat Stuttgart noch immer Nachholbedarf. Fahrradstraßen sind nach wie vor die Ausnahme, umgekehrt sind abrupt endende Radstreifen keine Seltenheit. Gleichwohl wirbt Stuttgart für den Umstieg aufs Zweirad. Ziel ist, bis 2030 den Radverkehr mindestens zu verdoppeln. So nimmt die Stadt seit Montag zum siebten Mal auch an der internationalen Umweltkampagne Stadtradeln teil. Dabei sammeln angemeldete Teams noch bis zum 29. Mai gemeinsam Radkilometer. Die erfolgreichsten Fahrradteams werden am Ende bei einer Preisverleihung geehrt.

Generationen für das Radfahren begeistern

„Mit dem Stadtradeln möchten wir alle Generationen für das Radfahren begeistern und vor allem dazu animieren, sowohl kürzere als auch längere Strecken vermehrt mit dem Fahrrad zurückzulegen“, sagte Umwelt- und Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) am Montag anlässlich des Startschusses zum Stadtradeln in der Eberhardstraße.

Pätzold ging zum Auftakt mit rund 30 Mitradlern auf eine fünf Kilometer lange Rundtour durch die Innenstadt. Dabei berichteten der Baubürgermeister sowie Vertreter des Tiefbauamts von anstehenden Radinfrastrukturprojekten. Die Teilnehmer der Rundfahrt erfuhren beispielsweise vom anstehenden Bau eines Radstreifens in der Hohenstaufenstraße in Stuttgart-Süd oder einer geplanten Verbesserung der Radquerung am Rotebühlplatz.

Stadtverwaltung mit zehn Teams am Start

Zum Auftakt der Kampagne hatten sich bereits 305 virtuelle Teams gebildet, um an der Aktion teilzunehmen. Die Fahrradfahrer können dabei tatsächlich in Gruppen fahren oder auch allein. Wie Stadtradeln-Koordinatorin Marietta Wortmann erklärte, sei die Stadtverwaltung mit zehn Teams am Start. Wortmann rechnet mit insgesamt rund 4000 Teilnehmern. Die Stadt habe sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr die Eine-Million-Kilometer-Marke zu knacken, sagte Pätzold.

Angesprochen, sich an der Umweltkampagne zu beteiligen, werden insbesondere auch Schulen. Sie nehmen im Rahmen der Aktion an einer eigenen Challenge teil.

Stadtradeln ist eine Aktion des Vereins Klima-Bündnis und findet in mehreren europäischen Ländern und den USA statt. 2021 wurden auf diese Weise im Aktionszeitraum 160 Millionen Fahrradkilometer zurückgelegt. Wer beim Stadtradeln mitmachen will, kann neue Teams unter www.stadtradeln.de/stuttgart anmelden.