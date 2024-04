1 Die Frauen wurden auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Stuttgart-Mitte waren am Freitagnachmittag Langfinger unterwegs und haben versucht, Kleidung zu stehlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Link kopiert



Zwei unbekannte Frauen sollen am Freitagnachmittag in einem Geschäft an der Marienstraße in Stuttgart-Mitte Kleidung gestohlen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Eine Täterin steckte gegen 19.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke in ihre Handtasche und verließ den Laden. Ihre Komplizin wartete währenddessen vor dem Laden.