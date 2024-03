1 Die süßen Tierchen hatten sich in die Stuttgarter Innenstadt verirrt. Foto: Polizeipräsidium Stuttgart/Instagram

Eine Gänsefamilie verirrt sich am Montagmorgen im Berufsverkehr und strandet war in der Stuttgarter Innenstadt. Die Polizei rückt zur aus, um zu helfen.











Mit Blaulicht hat die Stuttgarter Polizei eine ganze Familie durch die Stadt an ihren Wohnort eskortiert: nämlich zwei Gänse und vier Küken. Die Tiere hatten sich den Angaben der Polizei von Dienstag zufolge wohl verlaufen und waren am Montagmorgen im Berufsverkehr in der Stuttgarter Innenstadt auf der Fahrbahn herumgetappt.