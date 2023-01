1 Die Polizei vermeldet eine Festnahme. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Polizei schnappt einen Parfumdieb, nachdem sich dieser heftig gegen einen Ladendetektiv wehrt. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.















Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen einen 41-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Drogerie an der Königstraße ein Parfüm im Wert von über 90 Euro gestohlen zu haben und sich anschließend gegen das Festhalten zur Wehr gesetzt zu haben.

Der Mann betrat das Geschäft laut Polizei gegen 10 Uhr, nahm ein Parfüm aus der Auslage und steckte es in seine Jackentasche. Anschließend verließ er demnach das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen und rannte in Richtung Schlossplatz davon.

Dieb setzte sich zur Wehr

Dies soll der 50-jährige Ladendetektiv beobachtet, der den Dieb daraufhin verfolgte und festhielt, wogegen er sich heftig gewehrt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen schließlich fest. Der deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.