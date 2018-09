Stuttgart-Plieningen Vater kritisiert Pausensnack-Aktion

Von jub 22. September 2018 - 16:03 Uhr

Wie gesund ist die „Gesunde Pause“ wirklich? Einem Vater kommen da Zweifel. Foto: Archiv Michael Steinert

Einen Berg von Plastik habe sein Kind nach der Aktion in Stuttgart-Plieningen heimgebracht, kritisiert ein Vater. Es geht um die Aktion „Gesunde Pause“, für die die Bürgermeisterin gekommen war. Der Vater sieht darin Werbung am falschen Ort.

Plieningen - Vollkornbrot, Geflügelwürstchen, eine kleine Packung Knuspermüsli, Studentenfutter, Zuckerrübensirup, eine Packung Früchtepüree, Kräutertee und eine Flasche Wasser haben die Dritt- und Viertklässler der Körschtalschule in Plieningen am Freitag geschenkt bekommen. Grund dafür ist die Aktion „Gesunde Pause“: Damit die Kinder Lust bekommen, sich gesund zu ernähren, erhalten seit 13 Jahren jährlich rund 20 000 Grundschüler in Baden-Württemberg Infos über eine ausgewogene Ernährung sowie eine gefüllte Vesperdose. Die Auftaktveranstaltung dieser Aktion war in Plieningen: Die Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer ist an die Körschtalschule gekommen und hat mit der kommissarischen Schulleiterin Stefanie Lenuzza Lebensmittel zum Probieren und Vesperboxen unter den Kindern verteilt.

Jedoch gab es auch Kritik: Einer der Väter, Thorsten Riemke-Gurzki, bezeichnet die Aktion als befremdlich: „Unser Kind hat einen Berg in Plastik verpackte Werbepackungen der sponsorenden Unternehmen mitgebracht.“ Für gesund hält er den Inhalt der Boxen nicht: Das Kinderbrot und das Müsli sei gesüßt, statt frischem Obst gebe es in Plastik verpackte Smoothies, kritisiert er. Zudem habe Werbung seiner Ansicht nach nichts an Schulen verloren.