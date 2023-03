1 Bei den Carsharing-Anbietern wächst der Anteil von E-Autos, die beim Parken auch aufgeladen werden müssen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadt Stuttgart will das Carsharing weiter vorantreiben und macht deshalb das Parken dieser Fahrzeuge im Stadtgebiet einfacher. Die Stadt hat jetzt in einer Mitteilung noch einmal daran erinnert, dass seit dem Jahresbeginn Carsharing-Fahrzeuge im ganzen Stadtgebiet im öffentlichen Straßenraum kostenlos parken dürfen.

Gratisparken im Straßenraum

Die neue Regelung ist im Januar dieses Jahres eingeführt worden. Seither muss für Carsharing-Fahrzeuge auf öffentlichen Stellplätzen in Stuttgart kein Parkticket mehr gelöst werden. Das gilt am Straßenrand, in Parkbuchten sowie in Quartieren, in denen man sonst einen Bewohnerparkausweis benötigt. Es muss an legalen Stellen geparkt werden. Die Höchstparkzeiten müssen eingehalten werden.

Halte- und Parkverbote sowie die Höchstparkdauer an Parkscheinautomaten oder E-Ladesäulen gelten auch für die Carsharing-Fahrzeuge weiter uneingeschränkt. Gratis parken darf man im übrigen auch nur mit Fahrzeugen von anerkannten Anbietern. Erkennbar sind diese an der blauen Plakette, die an der Windschutzscheibe befestigt sein muss.

Mehr Stellplätze geplant

Die Stadt will auch das Angebot von stationären Stellplätzen für das Carsharing ausweiten. Inzwischen gibt es rund 100 solcher Stellplätze, verteilt auf alle Stadtbezirke. Sie sind jeweils für die Fahrzeuge von bestimmten Anbietern reserviert. Im Laufe des Frühjahrs und des Sommers sollen weitere 90 Stellplätze an 65 Standorten dazukommen. Die neuen Stationen werden vor allem in zentraler Lage eingerichtet, mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Neu ist, dass acht von diesen neuen Stationen künftig für elektrische Carsharing-Fahrzeuge reserviert sein werden. An diesen Stellplätzen wird es eigene Ladesäulen geben. Stuttgart sei hier deutschlandweit Vorreiter, sagt die Stadt. Carsharing sehe man generell als wichtigen Baustein für nachhaltige Mobilität, sagt Martin Körner, Leiter des Grundsatzreferats Klimaschutz, Mobilität und Wohnen.

Welche Angebote gibt es in Stuttgart?

Folgende Carsharing-Angebote sind in Stuttgart nutzbar (Stand März 2023):

Deer – Der Anbieter betreibt 100 Fahrzeuge in Stuttgart. Das Angebot ist stationsungebunden, die Fahrzeuge sind ausschließlich elektrisch angetrieben. https://www.deer-carsharing.de/freefloating

Flinkster – Es gibt 17 stationsgebundene Fahrzeuge in der Landeshauptstadt. www.flinkster.de

Krautter – Hier hat man bislang sechs, bald sieben Fahrzeuge in Stuttgart. Sie sind stationsgebunden. www.autohaus-krautter.de/carsharing

Miles Mobility – Der Anbieter startet Mitte März mit rund 150 Fahrzeugen. Das Angebot ist stationsungebunden und wird ausgebaut. https://miles-mobility.com/

Share Now – Das Unternehmen ist mit 350 stationsungebundenen Fahrzeugen in Stuttgart vertreten. https://www.share-now.com/de/de/stuttgart/

Stadtmobil carsharing – Hier gibt es 445 Fahrzeuge in der Stadt. Das Angebot ist stationsgebunden und wird ausgebaut. https://stadtmobil-stuttgart.de