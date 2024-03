Computer lässt Zulassungsstelle an Ostern öffnen

1 Vor der Zulassungsstelle in der Krailenshalde herrscht der übliche Wahnsinn, nämlich stundenlanges Anstehen. Foto: STZN/K. Schwarz

Die Anmeldung eines Fahrzeugs gerät in Stuttgart seit Jahren zum Geduldsspiel. Die neue Software zur Terminbuchung soll die Lage entspannen. Aber sie hat Fehler.











Link kopiert



Die Möglichkeit der Online-Zulassung von Fahrzeugen und die von der Landeshauptstadt wieder eingeführte Online-Terminvergabe sollen die Situation in der zentralen Zulassungsstelle in der Krailenshaldenstraße 32 entspannen. Dort stehen wegen Personalmangels täglich Menschen über mehrere Stunden an. Doch auch im Netz klappt die Zulassung nicht immer.