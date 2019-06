5 In der Realschule Ostheim wurde Reizgas versprüht. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In der Realschule Ostheim haben Unbekannte Reizgas versprüht. 16 Schüler klagten danach über Reizungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Ost - Bislang Unbekannte haben am Dienstagvormittag in der Realschule Ostheim in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost Reizgas versprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, versprühten die Unbekannten das Reizgas gegen 10.30 Uhr in einem Treppenhaus der Realschule.

Die Polizei sucht Zeugen

16 Schüler klagten danach über Reizungen im Gesicht beziehungsweise in den Augen.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.