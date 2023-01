1 Ein Mann soll direkt vor einem Polizeirevier in Stuttgart-Ost auf geparkte Streifenwagen eingeschlagen haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Im Stuttgarter Osten hat ein betrunkener Mann auf geparkte Streifenwagen direkt vor einer Polizeiwache eingeschlagen.















Direkt vor einer Polizeiwache in Stuttgart-Ost soll ein Mann auf geparkte Streifenwagen eingeschlagen haben. Dabei habe der mutmaßliche Täter die Motorhaube eines Mercedes beschädigt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 40-Jährige war dem Bericht zufolge am Montag gegen 19 Uhr zu Fuß auf der Ostendstraße in Richtung Roßbergstraße unterwegs und soll dabei auf „sämtliche am Straßenrand geparkte Polizeifahrzeuge eingeschlagen“ haben. Er habe anschließend weitergehen wollen, doch Passanten hätten den Vorfall beobachtet und an die Polizeiwache gemeldet.

Beamte nahmen den 40-Jährigen fest und behielten ihn eine Nacht in einer Zelle. In den Taschen des Mannes seien zwei Klemmtütchen mit Marihuana gefunden worden. Der Mann habe unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.