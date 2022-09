1 Die Gablenberger Hauptstraße ist aktuell aufgrund des Einsatzes in dem betroffenen Bereich gesperrt. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein defektes Küchengerät sorgt am Samstag für einen Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost. Die Gablenberger Hauptstraße ist derzeit im Bereich des betroffenen Gebäudes gesperrt.















Am Samstagmittag hat ein defektes Küchengerät in der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers drang aus dem Erdgeschoss eines Gebäudes Rauch, weshalb Feuerwehr und Polizei gegen 12.50 Uhr ausrücken.

Die Einsatzkräfte gehen derzeit davon aus, dass ein Küchengerät aufgrund eines technischen Defekts die Rauchentwicklung verursacht hat. Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht. Die Gablenberger Hauptstraße ist derzeit in dem betroffenen Bereich gesperrt (Stand: 13.15 Uhr). Es kommt zu Behinderungen.