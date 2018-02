Stuttgart-Ost 80-Jähriger onaniert in Sauna

Von red 26. Februar 2018 - 15:57 Uhr

Am Sonntagabend beobachten mehrere Zeugen, wie ein 80-jähriger Mann in einer Sauna onaniert. Ein Mitarbeiter ruft die Polizei.

Stuttgart - Ein 80 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in der Sauna eines Freizeitbades in Stuttgart-Ost onaniert.

Ein 28 Jahre alter Mann und zwei 41 und 46 Jahre alte Frauen beobachteten laut Polizei den 80-Jährigen gegen 17.50 Uhr, wie er onanierte. Ein Beschäftigter hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 80-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.